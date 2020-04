Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in den USA leidet unter der COVID-19-Pandemie, worauf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe heute hinweisen dürften, so die Analysten der Helaba.Mittlerweile liege die Zahl bestätigter Infektionen bei über 840 Tsd. Der US-Senat habe am Dienstag weitere Corona-Hilfen im Umfang von 445 Mrd. USD beschlossen. Die Sorgen vor einer Rezession würden jedoch bestehen bleiben und die Investoren seit zwei Monaten in vermeintlich sichere Staatspapiere fliehen lassen. So habe die Rendite der 5J-Benchmarkanleihe jüngst mit 0,33% ein Allzeittief markiert. Die Renditedifferenz zwischen amerikanischen Treasuries und Bundeswertpapieren liege damit bei 100 Basispunkten. (23.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...