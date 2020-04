KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Grönland mit einem millionenschweren Hilfspaket unterstützen. Wie der grönländische Rundfunk KNR und die dänische Zeitung "Berlingske" berichteten, soll sich das Unterstützungspaket auf rund 82 Millionen dänische Kronen (etwa 11 Mio Euro) belaufen. Laut KNR sollen die Investitionen vor allem in den Tourismus, den Rohstoffsektor sowie die Bildung - etwa den Englisch-Unterricht - fließen. Die US-Botschaft in Kopenhagen kommentierte die Berichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.



Die US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands, hatte am Montag in einer Botschaftsmitteilung erklärt, dass viele Länder die Arktis in ihren Fokus genommen hätten. Darin äußerte sie Besorgnis über die militärischen Aktivitäten Russlands und Pläne Chinas in der arktischen Region. Zugleich schrieb sie, die US-Regierung arbeite an einem "substanziellen Paket mit ökonomischer Unterstützung" der USA für Grönland.



Trump hatte im vergangenen Sommer großes Interesse daran gezeigt, Grönland kaufen zu wollen. Die dänische Regierung hatte dem eine deutliche Abfuhr erteilt. Grönland als größte Insel der Welt ist weitgehend selbstständig, gehört aber offiziell zum dänischen Königreich und wird aus Kopenhagen auch finanziell stark unterstützt./trs/DP/jha