FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf und ab bei den Papieren von Südzucker: Nach Kursrutsch und Erholung am Vortag sanken die Papiere des Zuckerkonzerns am Donnerstag um 4,7 Prozent auf 13,31 Euro. Tags zuvor waren sie nach einer Commerzbank-Studie zwischenzeitlich gar auf 12,32 Euro gesunken. Analyst Michael Schäfer hatte seine Kaufempfehlung gestrichen, da er eine Rückkehr zur Zuckerpreisschwäche vergangener Jahre befürchtet. Nun revidierten auch die Exporten von Warburg Research die positive Einschätzung.



Anders die Experten von Metzler: Sie nahmen Südzucker mit einem Kursziel von 18 Euro neu in ihre "Top Ten"-Favoritenliste auf. Sie setzen dabei auf den anhaltenden Wandel zum breit aufgestellten Nahrungsmittelproduzenten. Während die Zuckerkapazitäten gesenkt würden, baue man das Geschäft mit Stärke aus und profitiere hier von stark steigender Nachfrage.



Im Zuge der Corona-Krise hatte Südzucker auch reißenden Absatz nach Tiefkühlpizzen bei seiner Tochter Freiberger gemeldet./ag/mis

