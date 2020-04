DRESDEN (dpa-AFX) - Nach vierwöchiger Pause in der Corona-Krise werden in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden wieder Fahrzeuge ausgeliefert. Die Wagen würden komplett desinfiziert und kontaktlos an die Kunden übergeben, teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Auf eine detaillierte Einweisung am Fahrzeug wird laut Volkswagen verzichtet, technische Neuerungen wie Assistenzsysteme werden mit Videos erklärt. 2019 nahmen rund 1300 Kunden ihr Fahrzeug in der Gläsernen Manufaktur entgegen, in diesem Jahr sollen es rund 2600 sein - trotz der schwierigen Umstände. Am Donnerstag sollte die Fahrzeugproduktion bei VW in Zwickau wiederaufgenommen werden./raz/DP/mis

