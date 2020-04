Mitten in der Coronakrise könnte auf die Apple-Aktionäre ein Geldregen niedergehen. Evercore-Analyst Amit Daryanani tippt, dass der Smartphone-Gigant "wohl schon in Kürze ein Aktien-Rückkaufprogramm zwischen 75 und 100 Milliarden Dollar" beschließen könnte.Wir sind in der aktuellen AKTIONÄR-Ausgabe der Frage nachgegangen: Kann sich Apple das leisten, wie stark die die Bilanz? Denn auch Apple wird vom Virus angesteckt. Goldman Sachs fürchtet etwa, dass im laufenden Quartal die Verkäufe des Hauptproduktes ...

