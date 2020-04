Einer der überschaubaren Erfolge der Deutschen Bank in den etzten Jahr war die Bereinigung von Rechtsstreitigkeiten. Doch nach wie vor gab es Probleme mit der Compliance und Regulierungsfragen. Auch in Zeiten der Corona-Krise ist das kein unwichtiges Thema. Doch nun geht womöglich der Chefjustiziar.Das Manager-Magazin will aus Finanzkreisen erfahren haben, dass Chefjustiziar Florian Drinhausen kurz vor dem Absprung steht. Drinhausen kam 2014 zur Deutschen Bank und wurde vor knapp zwei Jahren zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...