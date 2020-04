Der Sportartikelkonzern Adidas will den Staatskredit zur Überbrückung der Coronakrise einem Magazinbericht zufolge so schnell wie möglich mit einer Anleihe ablösen. Vorstandschef Kasper Rorsted plane die Ausgabe einer milliardenschweren Anleihe, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag ohne Angabe von Quellen.

