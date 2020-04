FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca testet gemeinsam mit dem Saint Luke's Mid America Heart Institute sein Diabetes-Medikament Farxiga zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Personen. Konkret gehe es in der Phase-III-Studie namens Dare-19 darum, das Risiko ernsthafter Komplikationen und Organversagen bei Covid-19-Patienten mit bestehenden Herz- und Nierenproblemen zu senken, erklärte der Pharmakonzern in einer Pressemitteilung. Bestehende Herz-, Nieren- und metabolische schwerwiegende Begleiterkrankungen seien oft der Grund, dass der Krankheitsverlauf bei diesen Covid-19-Patienten schwer verlaufe oder sogar zum Tod führe. Farxiga ist ein oral einzunehmendes Antidiabetikum zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 05:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.