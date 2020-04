FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Rational haben ihren bisherigen Wochenverlust am Donnerstag bis auf 10 Prozent ausgeweitet und kosteten noch 451,40 Euro. Damit haben die Papiere des von der Corona-Krise hart getroffenen Ausrüsters nun geschlossener Großküchen fast die Hälfte ihrer Erholung seit Mitte März wieder eingebüßt.



Analyst Alexander Neuberger vom Bankaus Metzler drehte am Morgen seine Kauf- in eine Verkaufsempfehung mit einem eingestampften Kursziel von 380 Euro. Er sieht massive Gewinnrisiken wenn der Shutdown noch länger anhält. Der Trend des Auswärts-Essens, der die Expansion von Rational seit Jahren angetrieben habe, könnte für Jahre ins Stocken geraten, erklärte er.



Anfang der Woche hatte erst Craig Abbott von Kepler Cheuvreux mit einem Ziel von 410 Euro den Daumen gesenkt./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

