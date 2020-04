Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Krise hat auch bei LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Wie der Luxusgüterkonzern mitgeteilt habe, sei der bereinigte Umsatz im ersten Quartal um 17 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro gefallen. Das Unternehmen habe daher beschlossen, für 2019 lediglich eine Dividende in Höhe von 4,80 Euro je Aktie auszuschütten statt wie ursprünglich geplant 6,80 Euro. Die Aktie habe dennoch zulegen können. Grund sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, demzufolge das Geschäft von LVMH in China nach der Wiedereröffnung der Läden kräftig angezogen habe. So sei etwa der Umsatz in Louis-Vuitton-Filialen in den vergangenen drei Wochen im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent gestiegen, habe es unter Berufung auf einen Insider geheißen. Wer es dennoch vorsichtiger möge, könnte eine neue Protect Aktieanleihe (ISIN DE000VP2SCW/ WKN VP2SC) von Vontobel interessant finden. (Ausgabe 16/2020) (23.04.2020/alc/n/a) ...

