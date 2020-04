marktEINBLICKE um 12: Die Ruhe vor dem Sturm? - Lufthansa-Aktie im freien Fall

Zu Handelsbeginn legt der DAX zwar kurzfristig bis auf 10.451 Punkte zu, rutscht dann aber sogar leicht ins Minus. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung. Beim DAX steht damit weiterhin die nächste runde Marke bei 11.000 Punkten im Fokus. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 10.374 MDAX -0,2% 22.238 TecDAX +0,6% 2.915 SDAX -0,3% 9.967 Euro Stoxx 50 -0,2% 2.829

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Im Fokus stand am Donnerstagmittag auch die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Lufthansa befindet sich in einer schweren Krise, die möglicherweise nur durch umfangreiche Staatshilfen überstanden werden kann. Im Gespräch ist auch ein Einstieg des österreichischen Staates. An der Börse notiert die Lufthansa-Aktie jetzt so tief wie zuletzt Anfang 2009.

Den vollständigen Artikel lesen ...