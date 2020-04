Das ursprünglich bereits für April geplante Fachmessen-Duo Solids & Recycling-Technik Dortmund 2020 war bereits auf den Juni verschoben worden. Dieser Termin ist nun nicht haltbar, so dass die Fachmessen jetzt am 17. und 18. März 2021 stattfinden. "Sehr gerne hätten wir an dem ursprünglichen Ersatztermin im Juni dieses Jahres festgehalten. Doch die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zur Durchführung von Großveranstaltungen lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...