Netflix hat es als Krisenprofiteur auf ein neues Rekordhoch geschafft. Mit 449,52 Dollar hat der Videostreaming-Anbieter ein Kursniveau erklommen, das er in seinem bisher knapp 18 Jahre währenden Börsendasein noch nie erreicht hat. Viele, die zum Zuhausebleiben verdammt sind, verbringen ihre Zeit damit, Filme und Serien zu schauen. "Streaming" ist heutzutage ohnehin sehr beliebt, ganz besonders in Zeiten wie diesen. Die Aktie hat sich in einem schwachen Gesamtmarktumfeld fulminant entwickelt. War es das jetzt?

ISIN: US64110L1061, US2546871060

Den vollständigen Artikel lesen ...