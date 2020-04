Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag sehr fest präsentiert. Der heimische Leitindex ATX wurde heute um 12.00 Uhr mit 2.088,79 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 49,56 Punkten bzw. 2,43 Prozent.Der Erholungsschub vom Vortag wird damit fortgesetzt. Auch die europäischen Leitbörsen zeigen sich nach Verlusten am Vormittag nun überwiegend mit positiven Vorzeichen, International wird die jüngste ...

