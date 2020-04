Der Kurseinbruch bei Corestate Capital am heutigen Donnerstag erinnert an die Short-Attacke von Muddy Waters im Oktober letzten Jahres. Damals stürzte die Aktie um rund 30 Prozent innerhalb weniger Stunden ab. Ähnlich dramatisch sind die Kursverluste heute, nachdem der Immobilienmanager gestern Abend ankündigte, die Dividende 2019 und den Ausblick für 2020 zu streichen.Der Immobilien-Investmentmanager sieht angesichts der Corona-Krise schwächelnde Erträge in den Bereichen Akquisitions- und erfolgsabhängige ...

