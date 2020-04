NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Telefonkonferenz zum aktuellen Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Management des Halbleiterkonzerns habe sich sehr optimistisch gezeigt und rechne bereits im zweiten Quartal mit dem Tiefpunkt bei Umsatz und Ergebnis, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

