CALGARY, ALBERTA, 23. April 2020 - YSS Corp. (das "Unternehmen" oder "YSS") (TSXV: YSS) (WKN: A2PMAX), ein führender kanadischer Cannabis-Einzelhändler, der unter den Marken YSSTM und Sweet TreeTM operiert und eine vertrauenswürdige Adresse für die Erforschung und Entdeckung von Cannabis in Kanada ist, freut sich, bekannt zu geben, dass seine YSS- und Sweet-Tree-Cannabisgeschäfte in Alberta und Saskatchewan nunmehr Online-Bestellungen durch Click-and-Collect, also Online-Bestellungen mit Abholung vor Ort, über www.ysscorp.ca und www.sweettreecannabis.com anbieten.Diese spannende Einführung stellt die nächste Phase für mehr Kundenkomfort dar und bietet während der COVID-19-Pandemie eine weitere Verbesserung der Sicherheit beim Einkauf, da die Kunden nur sehr wenig Zeit im Geschäft verbringen müssen. Die Kunden können von nun an unser gesamtes Angebot erhältlicher Cannabis-Produkte und entsprechender Zubehörartikel nach Geschäften durchsuchen und filtern und Produkte an dem für sie am besten erreichbaren Standort reservieren. Auf der Online-Plattform wird ein voraussichtlicher Abholzeitpunkt angegeben; per SMS informiert der gewählte Standort direkt über den Bestellstatus.Der Click-and-Collect-Service ist eine vollständig kompatible Technologie, die sich auf eine sichere, intern kontrollierte und in Kanada stationierte Plattform stützt, über welche die Kunden mit einem persönlichen Profil oder als Gast das Angebot durchsuchen und Produkte einkaufen und reservieren können. Alle sicheren Kundendaten werden ausschließlich von YSS verwaltet.Vertrauenswürdigkeit ist seit jeher einer der wichtigsten Unternehmenswerte von YSS, der jedoch angesichts der COVID-19-Pandemie noch mehr Bedeutung erlangt hat. Wir legen ausgesprochen viel Wert auf die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner und haben Maßnahmen eingeführt, die eine hygienische, sichere und schnelle Kaufabwicklung im Einzelhandel gewährleisten. Weitere Informationen über unsere COVID-19-Maßnahmen und unser "Click-and-Collect"-Portal finden Sie auf unserer Website unter: www.ysscorp.ca.Um weitere Informationen zu unseren Einzelhandelsstandorten zu erhalten und sich für Informationen über Verkaufsaktionen und neue Produkte anzumelden, besuchen Sie bitte die Websites www.ysscorp.ca und www.sweettreecannabis.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien.Weitere Informationen zu YSS Corp. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.ysscorp.ca/investors und im Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com archiviert.Über YSS Corp.Angesichts von Einzelhandelsbetrieben unter den Marken YSSTM und Sweet TreeTM ist YSS Corp. ein erstklassiger Cannabis-Einzelhändler und eine vertrauenswürdige Destination, um Cannabis in Kanada zu erkunden und zu entdecken. YSS betreibt 17 Standorte in ganz Alberta und in Saskatchewan unter den Marken YSS und Sweet Tree. Darüber hinaus verfügt YSS über ein strategisches Portfolio von im Bau befindlichen, gesicherten und aussichtsreichen Standorten, die ein zukünftiges organisches Wachstumspotenzial für das Unternehmen darstellen. Das Führungsteam von YSS überzeugt mit seiner nachweislichen Fachkompetenz auf dem Gebiet der Kapitalmärkte, des Einzelhandels, des Gastgewerbes, der Cannabisbranche, des Finanzmanagements und seinem klaren Bekenntnis, durch die Nutzung hervorragender Geschäftschancen in dieser faszinierenden neuen Branche einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Einzelhandelskompetenz von YSS basieren auf fünf wesentlichen Säulen: Kundenfreundlichkeit, Wertschöpfung, Selektion, Teamwork und - vor allem - Vertrauen.Ansprechpartner für Anleger und Medien:Theo ZunichPresident, Chief Executive Officer and DirectorTel: (403) 455-7656Stephanie Bunch, CAVice President, Finance & Chief Financial OfficerTel: (403) 455-7656YSS Corp.Suite 800, 138-4th Ave SECalgary, AB T2G 4Z6investor@ysscorp.caODERCindy Gray5 Quarters Investor Relations, Inc.(403) 231-4372 bzw. info@5qir.comZukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche HinweiseDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Pläne und Operationen und insbesondere Aussagen bezüglich der Geschäftsstrategie von YSS im Cannabis-Einzelhandel, einschließlich organisches Wachstum und strategische Aktivitäten; die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; das Click-and-Collect-System, dessen Funktionsweise und die Auswirkungen auf den Einkauf durch unsere Kunden; COVID-19 und die Maßnahmen, die das Unternehmen diesbezüglich ergriffen hat; zukünftige Verkäufe und Verkaufsaktionen; neue Produkte und diesbezügliche Informationen. Bei der Verwendung in diesem Dokument sollen die Worte "werden", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Eine beliebige Anzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf COVID-19, Regierungsverordnungen und -gesetze und deren Änderungen (einschließlich in Bezug auf Cannabis und COVID-19); die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; unter anderem im Hinblick auf das Click-and-Collect-System; die Fähigkeit des Unternehmens, potentielle Gelegenheiten, die sich ergeben könnten, zu nutzen, und die Fähigkeit, diese wahrzunehmen; Risiken in Bezug auf zukünftige Akquisitionen, den Bau und die Entwicklung neuer Geschäfte; den Erhalt notwendiger Genehmigungen, Lizenzen und behördlicher und dritter Genehmigungen und deren zeitlicher Ablauf; den Wettbewerb; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Arbeitskosten, Arbeitskräftemangel und Arbeitsbeziehungen; Verfügbarkeit von Cannabisprodukten und Zubehör von lizenzierten Herstellern und Lieferanten; Lieferunterbrechungen oder -verzögerungen; Abhängigkeit von Lieferanten; Risiken in Bezug auf geistiges Eigentum; Risiken in Bezug auf Produktrückrufe und Produkthaftung; ungünstige Werbung und Verbraucherwahrnehmung in Bezug auf Cannabis im Allgemeinen und die Verabreichung von Cannabis; Risiken in Bezug auf Cybersicherheit; Branchenbedingungen und -ereignisse; die Größe des Freizeit-Cannabismarktes; sich ändernde Kundengewohnheiten; die Wirtschaftslage einschließlich der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada, der EU, USA und weltweit; die Unvorhersehbarkeit und Volatilität des Kurses der Stammaktien; Einschränkungen des potentiellen Wachstums; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Unternehmens; Änderungen der Steuersätze und staatlichen Aufschläge; die Lage der inländischen Kapitalmärkte; die Fähigkeit, Finanzierungen zu erhalten; Änderungen der allgemeinen Marktbedingungen; und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden ausführlicher beschrieben werden. Weitere Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen entnehmen Sie bitte der Erörterung und Analyse der Geschäftsleitung des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com abgerufen werden kann.Sofern nicht in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu korrigieren.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!