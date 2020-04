Unterföhring (ots) - Acht stimmgewaltige Talente. Vier starke Teams. Zwei knallharte Matches. Und ein strahlender Sieger. Diesen Sonntag (26. April 2020) um 20:15 Uhr geben die besten Talente der achten Staffel "The Voice Kids" im Finale noch einmal volle Gesangs-Power. Marc, Lisa-Marie, Gianna, Phil, Liana, Nikolas, Leroy oder Paula Sophie - wen wählen die Zuschauer live zur Gewinnerin oder zum Gewinner der SAT.1-Musikshow?So besonders wird das VoiceKids-Finale 2020:Sicherheit geht vor! Die große Finalshow von "The Voice Kids" findet wie gewohnt mit allen Coaches, Finalisten und Live-Abstimmung statt, aber mit angepasstem Rahmen: ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand zwischen den Coach-Stühlen, einer Plexiglaswand zur Trennung des Doppelstuhls, verkleinertem Produktionsteam, erweitertem Sanitätsteam und zahlreichen weiteren Maßnahmen, um die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich zu schützen. Damit tragen SAT.1 und die Produktionsfirma Talpa Germany allen aktuellen Bestimmungen und Empfehlungen der Landesregierung und des Robert-Koch-Instituts Rechnung.Coach-Duell im Finale: Auf der "The Voice Kids"-Bühne erwartet die Talente mit den neuen VoiceKids-Team-Matches eine besondere Herausforderung. Neben ihrem Auftritt mit einem Solo-Song, treten die Finalisten gemeinsam mit ihrem Coach in einem Songduell direkt gegen eines der drei anderen VoiceKids-Teams an. Die konkurrierenden Teams performen dabei dasselbe Lied - interpretieren es aber auf ganz unterschiedliche Weise. Welcher Coach bringt mit seinen beiden Finalisten die bessere Version auf die VoiceKids-Bühne? Wessen Performance bringt die Herzen der Zuschauer zum Hüpfen? Und welche Finalisten stechen besonders mit ihrem Gesang hervor? Im Anschluss an das Team-Match müssen sich die Coaches von je einem ihrer VoiceKids-Finalisten trennen. Für das weiterkommende Talent geht es dann ums Ganze: Wer hängt mit seiner zweiten Einzelperformance die anderen Finalisten ab und erklimmt den "The Voice Kids"-Thron 2020?Für ihren großen Auftritt bekommen die "The Voice Kids"-Finalisten hochkarätige Unterstützung: Stargast Nico Santos eröffnet die Finalshow gemeinsam mit den acht Talenten. Zusammen performen sie ein Medley der größten Hits des Popstars. Und Mimi & Josy, das Siegerduo von "The Voice Kids" 2019 und Backstage-Moderatorinnen 2020, stellen exklusiv ihren neuen Song "What Are We Afraid Of" vor.Diese acht Finalisten kämpfen am Sonntag um den Titel "The Voice Kids" 2020:TeamSasha:Marc (13, Lohne/Niedersachsen)undLisa-Marie (14, Hamburg)TeamMax:Gianna (13, Kornwestheim/Baden-Württemberg)undPhil (14, Wabern/Hessen)TeamLena:Liana (11, Richterswil/Schweiz)undNikolas (11, Hamburg)TeamDeineFreunde:Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg)undPaula Sophie (14, Mülverstedt/Thüringen) Das große Finale von "The Voice Kids" am Sonntag, um 20:15 Uhr in SAT.1Coach-Zitate zu den VoiceKids-Finalisten und weitere Informationen zum Finale finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4578858