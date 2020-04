Beim Weinhändler Hawesko, zu dem in Österreich Wein & Co gehört, boomt in der Coronakrise das Online-Geschäft, während der Großhandel durch die geschlossene Gastronomie Umsatzeinbußen spürt. "Wir sind hier nicht besonders optimistisch und glauben an eine Normalisierung eher in 18 Monaten als in 12", sagte Hawesko-Vorstandschef Thorsten Hermelink am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz zur Bilanz ...

