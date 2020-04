Die DEGAG-Unternehmensgruppe bietet Privatanlagern regelmäßig die Chance, am Wertsteigerungspotenzial deutscher Wohnimmobilien zu partizipieren. Jetzt startet die Gesellschaft eine Disagio-Aktion.Deutsche Wohnimmobilien gelten seit Jahren als Anlegers Liebling. Eine Form der Partizipation an diesem interessanten Marktsegment bietet die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG. Das Kerngeschäft der in Hannover ansässigen Gesellschaft liegt eigenen Angaben zufolge in der Vermietung des eigenen, langfristig gehaltenen Immobilienvermögens und im Erwerb sowie der Entwicklung neuer Immobilien für die Bestandshaltung. Im Fokus stehe dabei sowohl der konstante Ausbau des Immobilienbestandes als auch die Wertsteigerungspotenziale der Objekte. Wichtig für das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen ist zudem, zur Quartiersentwicklung in den Städten und somit auch zur Wohnqualität beizutragen. Der Investitionsfokus der DEGAG Gruppe liegt auf den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Nord-Hessen.

