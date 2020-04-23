DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 5-PH.BD. 16/18 DE000NLB2UY1 29.04.2020 HZE/EOT
NORDLB 2 PH.BD. 20/18 DE000NLB2U55 29.04.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 5-PH.BD. 16/18 DE000NLB2UY1 29.04.2020 HZE/EOT
NORDLB 2 PH.BD. 20/18 DE000NLB2U55 29.04.2020 HZE/EOT