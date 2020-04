Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fibocom (Stock Code: 300638), ein führender Anbieter von Lösungen für zellulare eingebettete drahtlose Module für das 'Internet of Things' (IoT), ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine 5G-Module FG150 und FM150 den ersten Datenanruf abgeschlossen haben und End-to-End-Datenübertragungsdienste im Rahmen des eigenständigen strukturierten 5G-Netzwerks von China Mobile. Die Download-Rate überschreitet 100 Mbit / s.Die Fibocom 5G-Module FG150 und FM150 sind die ersten 5G-Module, die auf der Qualcomm SDX55-Plattform basieren. Dieses Modul bietet Datenübertragungsdienste als Teil des strukturierten 5G-Netzwerks von SA in China."Drahtlose Module sind für die Kommunikation zwischen IoT-Terminals und den Basisstationen von entscheidender Bedeutung. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für drahtlose IoT-Module sind wir stolz darauf, dass unsere 5G-Module einen weiteren Meilenstein in Forschung und Entwicklung der Branche gesetzt hat." sagte Tiger Ying, CEO von Fibocom." Der Abschluss des ersten Datenanrufs als Teil eines SA-strukturierten 5G-Netzwerks ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung aller drei 5G-Funktionen (eMBB, uRLLC, mMTC) in der IoT-Branche und hilft unseren Kunden, den groß angelegten Einsatz der 5G-Branche zu beschleunigen. "Der Test wurde am Fibocom FM150 5G-Modulunter Verwendung der China Mobile 5G SIM-Karte im n41-Netzwerkband des Shenzhen Mobile 5G Joint Innovation Center durchgeführt. Das Fibocom FM150 5G-Modul wurde erfolgreich im 5G SA-Netzwerk registriert und die PDU-Sitzung wurde eingerichtet. Während des 5G SA-Kommunikationsprozesses ist der Aufbau einer PDU-Sitzung eine symbolische Verbindung für erfolgreiches Wählen!Die 5G-Module Fibocom FG150 und FM150 unterstützen sowohl 5G SA- als auch NSA-Netzwerkarchitekturen und bieten eine integrierte Multi-Netzwerk-Lösung, die mit globalen 5G Sub 6- und Millimeterwellenbändern kompatibel sind. Fibocom 5G-Module sind sowohl mit LTE- als auch mit WCDMA-Standards kompatibel. Dies reduziert die Investitionen der Kunden in den frühen Phasen der 5G-Bereitstellung und hilft Kunden, alte Produktlinien schnell auf 5G-Produktlinien zu übertragen.Die 5G-Module von Fibocom sind weltweit verfügbar und beschleunigen die Bereitstellung von 5G-IoT-Anwendungen in großem Maßstab sowie die 4K / 8K-Echtzeit-Videoübertragung, Cloud Office (ACPC), Drohnen, Roboter, AR / VR, virtuelle 5G-Make-up-Spiegel und 5G-Cloud Spiele, digitale 5G-Signaturen, 5G-WLAN-Gateways, 5G-CPE, 5G-SD-WAN, Smart Grids, Telemedizin, vernetzte Autos, intelligente Verkehrssysteme, autonomes Fahren, Smart Homes, Smart Cities usw.Test Video auf Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=LT2vwFvlJ-MMedienkontaktEllie Yuaninfo@fibocom.comwww.fibocom.com (http://www.fibocom.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1154320/Fibocom_FM150_5G_Module.jpgOriginal-Content von: Fibocom Wireless Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125592/4579064