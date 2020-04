Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin klar im Plus notiert. Der heimische Leitindex ATX tendierte um 14.15 Uhr mit plus 1,93 Prozent bzw. 39,45 Einheiten bei 2.078,68 Punkten.Die Vortageserholung geht für den ATX damit weiter. An den europäischen Leitbörsen gibt es nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Frankreich und Deutschland keine klaren Richtungsentscheid zu sehen. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...