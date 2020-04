(shareribs.com) London 23.04.2020 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich am Donnerstag nach oben. US-Präsident Trump hat mit Drohungen gegen iranische Marineboote die Geopolitik als preisbildende Komponente zurückgeholt. Die Förderung in den USA sinkt leicht.Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 17. April um 15,0 Mio. auf 518,6 Mio. ...

