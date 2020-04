marktEINBLICKE sagt DANKE!

Wir leben in besonderen Zeiten. Eigentlich wollten wir den folgenden Satz auf marktEINBLICKE.de nie lesen: "Ein neuartiges Virus hat (nicht nur) die Börsen voll im Griff". Doch das Coronavirus Sars-CoV-2 zeigt uns auf eindrückliche Art und Weise die Grenzen auf.

Es ist auch für uns als Herausgeber eines Quartalsmagazins eine Herausforderung, mit den neuen Umständen umzugehen. Dennoch meinen wir, dass wir, wann auch immer uns das Thema Corona an der Börse und vor allem in unserem Alltag nicht mehr beschäftigen und massiv einschränken wird wie jetzt, am Ende alle als (moralische) Sieger vom Platz gehen werden.

Denn wir dürften dann alle mehr oder weniger zu der Erkenntnis gelangt sein, dass bei allen Problemen um Lieferketten, Verwerfungen an den Finanzmärkten, Grenzschließungen und einer vielleicht sich anbahnenden Rezession eines das Wichtigste ist:

Unsere Gesundheit und die eigene Familie. Prioritäten setzen war und ist immer wichtig. Nicht nur in der Geldanlage, über die wir als Journalisten seit Jahren mit viele Freude und Begeisterung berichtet haben und es auch noch weiter tun. Von daher - lassen Sie sich nicht unterkriegen. In keinem Bereich Ihres Lebens!

