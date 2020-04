Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe steigt seit vier Wochen wieder kontinuierlich an, so die Börse Stuttgart.Habe die Rendite am 26. März noch 1,18 Prozent betragen, sei sie inzwischen auf 2,16 Prozent angestiegen. Der Internationale Währungsfonds schätze die Staatsverschuldung Italiens nach zuletzt 136 Prozent nun auf 155,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Ratingagentur Standard & Poor's überprüfe in der laufenden Woche das Rating von Italien. Gegenwärtig werde Italien mit BBB bewertet, jedoch mit negativem Ausblick. Eine Herabstufung Italiens auf BBB- würde die letzte Stufe für Investment Grade-Anleihen bedeuten. Darunter würden italienische Staatsanleihen als Junk Bonds definiert. ...

