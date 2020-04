=== 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 80,0 zuvor: 86,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 80,8 zuvor: 93,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 77,0 zuvor: 79,7 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:15 EU/Chefunterhändler Barnier, PK zum Ergebnis der Gespräche mit seinem britischen Kollegen Frost, Brüssel *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: -12,0% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -18,5 Punkte zuvor: -10,9 Punkte *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 1. Umfrage: 71,0 zuvor: 89,1 *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (S&P), Großbritannien (S&P), Italien (S&P), EFSF (S&P), Rumänien (Moody's), Niederlande (Fitch) ===

