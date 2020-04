Karlsruhe (ots) - Ob Familien, Freunde, Vereine, Clubs, Studios oder Firmen - wir alle vermissen das Miteinander. Doch trotz Social Distancing sind wir in Gedanken verbunden, nicht nur mit unseren Verwandten und Freunden, auch mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Mitgliedern. Eine gute Gelegenheit, mit einer kleinen Aufmerksamkeit diese Verbundenheit auszudrücken und sich für die Solidarität und Bemühungen in der Corona-Krise zu bedanken. United Kiosk NEWS bietet seinen Kunden hierfür neue Partnermodelle an.Zeitschriften-Flatrate für alle Branchen"Wir streamen für die Leser von morgen, was über 700 Zeitschriften schreiben. Ob Autohaus, Golfclub oder Unternehmensberatung - für jeden Partner gibt es bei NEWS die passenden Inhalte", erklärt Ulla Strauß, Vorstand von United Kiosk. Die Flatrate ermöglicht den digitalen Zugriff auf die aktuellen Ausgaben und einzelnen Artikel von mehr als 700 Magazinen. So können beispielsweise Vereins- und Clubmitglieder ihr Wissen vertiefen, oder Mitarbeiter eines Unternehmens Artikel über branchenspezifische Wirtschaftsthemen lesen.Attraktive Partnerschafts-AngeboteUnited Kiosk NEWS bietet zwei Optionen der Partnerschaft an:Option 1: Die Partner haben die Möglichkeit, United Kiosk NEWS in einem Newsletter, im Intranet oder auf anderen Kommunikationswegen zu promoten. Für jede eingehende Bestellung, die über einen persönlichen Promo-Link erfolgt, erhält der Partner 5 Euro.Option 2: Die Partner verschenken United Kiosk NEWS an ihre Kunden, Mitglieder oder Mitarbeiter. Dabei profitieren sie von attraktiven Preisstaffelungen und Mengenrabatten.Unabhängig davon, für welches Partnermodell sich Unternehmen, Clubs oder Vereine entscheiden, sorgen sie für Freude, ein Lächeln und setzen auf hochwertige Presseinhalte. Interessierte können sich für weitere Informationen über das Partnerschaftsprogramm an den Pressekontakt von United Kiosk wenden.Über United Kiosk AGDie 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein. Das Unternehmen präsentiert eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform United Kiosk NEWS angeboten.Pressekontakt:United Kiosk AGCAS-Weg 1-576131 KarlsruheTel.: + 49 721 9638-939Mail: vanessa.kaiser@united-kiosk.deOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4579185