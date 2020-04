Hamburg (ots) - Während Corona ganze Branchen in die Krise stürzt, verzeichnen TV-Streamingdienste Rekordzahlen. Kein Wunder, denn wer zuhause bleiben muss, greift öfter zur Fernbedienung. Welcher Dienst das beste Angebot bereithält, hat COMPUTER BILD getestet.Verglichen wurden die Angebote von Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Sky Ticket und Neuling Disney+. Der legt einen ordentlichen Start hin, punktet vor allem mit familienfreundlichen Klassikern sowie Marvel- und Star-Wars-Blockbustern. Neue, exklusive Inhalte sind aber (noch) rar gesät. Die gibt es dafür bei Netflix in Hülle und Fülle, ebenso bei Amazon Prime Video. Wer aktuelle Kinofilme sehen will, wird vor allem bei Sky Ticket fündig. Und was gibt es bei Apple TV+? Der Dienst bietet derzeit nur ein extrem kleines und sehr spezielles Angebot.Auch die Bild- und Tonqualität der Streamingdienste wurde von COMPUTER BILD unter die Lupe genommen: Wer auf gestochen scharfe Bilder steht, wird von Netflix und Apple nicht enttäuscht - hier gibt's kaum Störungen sowie viele Inhalte in 4K-Auflösung und mit 5.1-Sound.Unterm Strich bleibt Netflix aufgrund seines Umfangs und der Qualität die Nummer eins unter den Streaming- Flatrate-Anbietern. Amazon Prime bietet aber das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Platz drei geht an Neuling Disney+, gefolgt von Sky Ticket und Apple TV+.Den vollständigen Streamingdienst-Test lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 10/2020, die ab 24. April 2020 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europas und bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitag umfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. Die Tipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die besten Kaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig. Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitere Gratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeTelefon: (040) 347 26626E-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/4579184