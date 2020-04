TEHERAN (dpa-AFX) - Der Chef der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Patrouillenboote der IRGC im Persischen Golf harsch verurteilt und die USA zugleich vor einer "konsequenten" Reaktion gewarnt. "Die USA sollten wissen, dass wir unsere nationale Sicherheit und die unserer Seegrenzen sehr ernst nehmen", sagte General Hussein Salami am Donnerstag. Der Iran werde jegliche Feindseligkeit und Aggression am Persischen Golf seitens der USA "schnell, konsequent und effektiv" erwidern, sagte der General nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna.



Trump hatte am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus gesagt, das US-Militär werde im Fall gezielter Störungen durch iranische Patrouillenboote die Schiffe versenken. Die USA würden sich unter seiner Führung Provokationen des Irans wie jüngst im Persischen Golf nicht gefallen lassen. Eine Woche zuvor hatte die US-Marine erklärt, elf Boote der iranischen Revolutionsgarden hätten sich wiederholt "gefährlich" und "provozierend" US-Kriegsschiffen genähert. Die USA haben die Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft./str/fmb/DP/eas