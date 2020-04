Will man wissen, wie gut sich die Minenproduzenten von Gold und Silber in dem Ausverkauf vom vergangenen Monat geschlagen haben, lohnt sich ein Blick auf den "Philadelphia Gold and Silver Index'. Der Philadelphia Gold and Silver Index ist ein Aktienindex von internationalen Gold- und Silberproduzenten und wird in US-Dollar notiert.Der Philadelphia Gold and Silver Index wurde am 19. 01.1979 mit einem Basiswert von 100 Punkten aufgelegt. Der Index wird unter dem Tickersymbol XAU an der NASDAQ OMX PHLX gehandelt. Der XAU ist ein Kursindex, Dividenden werden bei seiner Berechnung nicht berücksichtigt.Der Philadelphia Gold and Silver Index (XAU) umfasst die Aktien von internationalen Gold- und Silberproduzenten, die an der NASDAQ OMX PHLX notiert sind. Der XAU repräsentiert ein Portfolio von gehedgten und ungehedgten Minenunternehmen, deren Förderung sowohl ohne als auch mit Vorwärtsverkäufen abgesichert wird. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI), welcher nur Aktien von Goldproduzenten beinhaltet, die keine Vorwärtsverkäufe tätigen.

