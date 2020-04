Köln (www.fondscheck.de) - Verantwortungsvolle Investmentanlagen erlebten in den vergangenen zehn Jahren einen Wachstumsschub - und fielen damit in die längste Hausse, die die Welt bisher gesehen hatte, so die Experten von AXA Investment Managers.Bis dato habe demnach nicht beobachtet werden können, wie Unternehmen mit unterschiedlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) während eines schweren Marktabschwungs abschneiden würden. Das habe sich mit der Coronavirus-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Märkte geändert. ...

