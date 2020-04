Die Coronakrise könnte Fluggesellschaften in Europa 2020 laut ihrem Weltverband mehr als die Hälfte ihres Geschäfts und in der Folge noch mehr Jobs kosten als zuletzt gedacht. Allein in Österreich sind nach Schätzungen des Weltluftfahrtverbandes IATA dadurch fast eine halbe Million Arbeitsplätze bei Airlines und verwandten Bereichen wie der Touristik in Gefahr.Weltweit hängt laut IATA der Lebensunterhalt ...

