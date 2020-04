Erst im März hatte GR Silver Mining die Plomosas-Liegenschaft von First Majestic Silver übernommen. Nun werden die bestehenden Bohrungen sukzessive ausgewertet. Und die fördern nun zum zweiten Mal hochgradige Mineralisierungen zu Tage.

Nächste, hochgradige Bohrergebnisse

Im März dieses Jahres hatte GR Silver Mining die historische Plomosas-Mine von First Majestic Silver erworben (mehr hier). Dadurch wurde nicht nur First Majestic zum größten Aktionr des Unternehmens, sondern GR Silver kaufte einen erheblichen Datenschatz mit. Denn die Vorbesitzer Grupo Mexico (1982-2000) und eben First Majestic (zwischen 2016 und 2018) hatten dort umfangreiche Bohreregbnisse und Gesteinsproben hinterlassen. Die werden nun durch das Geologen-Team von CEO Marcio Fonseca ausgewertet. Der erste Schuss traf bereits voll ins Schwarze. Man stieß auf Bohrkerne mit bis zu 3 Kilo Silberäquivalent. Nun veröffentlichte GR Silver Mining weitere, hochgradige Bohrergebnisse aus einer der sechs mit höchster Priorität angegangenen Zonen. Dort stieß man auf ein edelmetallreiche epithermale Erzgänge mit geringer Sulfidation. Im Ergebnis sprangen unter anderem 1,7 Meter mit 26,9 g/t Gold sowie 44 g/t ...

