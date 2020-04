Der Sportartikelkonzern Adidas will den Staatskredit zur Überbrückung der Coronakrise offenbar so schnell wie möglich wieder loswerden. Vorstandschef Kasper Rorsted plane die Ausgabe einer milliardenschweren Anleihe, um den Drei-Milliarden-Kredit bald abzulösen, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag ohne Angabe von Quellen.

