WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im März eingebrochen. Die Zahl der Verkäufe sei um 15,4 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit Juli 2013. Volkswirte hatten einen Rückgang um 15,8 Prozent erwartet.



Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der Verkäufe von 741 000 auf 644 000. Dies ist der niedrigste Wert seit einem Jahr. Die Corona-Krise ist im März mit voller Wucht in den USA angekommen, das öffentliche Leben wurde merklich eingeschränkt. Die hohe wirtschaftliche Unsicherheit und stark steigende Arbeitslosigkeit dämpft offenbar die Bereitschaft zum Hauskauf./jsl/bgf/he