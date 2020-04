Wien (www.anleihencheck.de) - Aktuell scheint es so, als wäre der Credit-Markt unempfindlich gegenüber Informationen betreffend das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens im Zuge der COVID-19 Thematik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Einerseits zeige sich eine immer tiefere Rezession für das laufende Quartal und andererseits würden viele Unternehmen immer öfter den Jahresausblick, aufgrund fehlender Visibilität für das restliche Geschäftsjahr, auf unbestimmt stellen. Darüber hinaus seien die Erwartungen von Ausfallsraten auf Zwölfmonats-Sicht, z.B. von Moody's auf rund 11% von zuvor rund 4% (Global), deutlich erhöht worden. Dennoch zeige sich der Credit-Markt gemessen an den Risikoprämien wieder robust. So hätten sich zwar die EUR Non-Financial Investment Grade (IG) Spreads auf Indexebene auf über 230 BP (OAS), ähnlich der Erwartung der Analysten für Q2 ausgeweitet, jedoch seien diese innerhalb kurzer Zeit wieder auf knapp über 205 BP zurückgekommen. ...

