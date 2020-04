Apples Budget-Modell iPhone SE ist neu aufgelegt worden. Erste Tester überschütten das erschwingliche iPhone mit Lob - es sei das Smartphone für die Masse. Vier Jahre nach Vorstellung des ersten iPhone SE liefert Apple einen Nachfolger. Das neue Modell ist im Grunde ein iPhone 8 mit neuen Innereien. So steckt in dem Gerät, das ab 479 Euro* zu Buche schlägt, der gleiche hochperformante A13-Bionic-Prozessor, der auch in Apples aktuellen über 1.000 Euro teuren Topmodellen iPhone 11 Pro und 11 Pro Max seine Dienste verrichtet. Damit ist das Gerät ...

