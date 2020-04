FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. April: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:15 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen (Call 15.00 h) 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Euroshop, AR-Sitzung ITA: Eni, Q1-Zahlen KOR: Posco, Q1-Zahlen SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen SWE: Autoliv, Q1-Zahlen SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen SWE: Saab AB, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/20 06:30 JPN: All Industry Activity Index 02/20 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 02/20 09:00 AUT: Industrieproduktion 02/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/20 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/20 10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/20 11.30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 03/20 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande EUR: DBRS Ratingergebnis Griechenland SONSTIGE TERMINE DEU: Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften am Vormittag über die wirtschaftlichen Corona-Folgen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi