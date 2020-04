AWS hat mit Appflow einen neuen Dienst vorgestellt, mit dem sich Daten zwischen verschiedenen SaaS-Angeboten und Amazons Cloud-Angebot hin und her schieben lassen. Zum Start werden unter anderem Salesforce, Slack, Zendesk und Google Analytics als Datenquellen unterstützt. Appflow soll Unternehmen dabei helfen, Daten aus verschiedenen SaaS-Plattformen auszulesen und an anderer Stelle weiterzuverarbeiten. Da das natürlich auch ohne Appflow ginge, nennt AWS als Verkaufsargument vor allem die Einfachheit der eigenen Lösung. Für den Transfer der Daten ist kein Programmieraufwand erforderlich. Das, so argumentiert AWS, vermindert den Verwaltungsaufwand erheblich und ...

