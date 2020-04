Argentinien hat einen ersten Rückschlag bei seinem Vorhaben erlitten, im Rahmen eines Umschuldungsabkommens mit den privaten Gläubigern einen Staatsbankrott zu vermeiden.Wir hatten bereits mehrfach, zuletzt am 17.04.2020, über den neuen Vorschlag der argentinischen Regierung und die Schützenhilfe des Internationalen Währungsfonds berichtet. Dieser hatte betont, dass der Umschuldungsvorschlag Argentiniens "in good faith', also nach Treu und Glauben, gemacht wurde.Parallel dazu wird der argentinische Peso seit vielen Jahren von wiederholten Abwertungsschüben gebeutelt (s. Chart), die die chronische polit-ökonomische Bronchitis Argentiniens reflektieren.

