Der Deutsche Aktienindex konnte sich heute erst am Nachmittag mit kräftigem Rückenwind von der Wall Street für seine Richtung entscheiden. Positiv hervorzuheben ist, dass es in den vergangenen Tagen zu keiner zweiten Verkaufswelle gekommen ist. Und dass sich der Markt wie zuletzt ein paar Tage auf- und danach wieder ein paar Tage abwärts bewegt, um am Ende wieder dort zu landen, wo er hergekommen ist, ist ein wichtiger Aspekt einer Bodenbildung. Die Europäische Zentralbank kauft Ramschanleihen auf. ...

