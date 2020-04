WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 3,41 Prozent auf 2108,81 Punkte. Die Vortageserholung ging für den ATX dank einer positiven internationalen Anlegerstimmung rasant weiter. Die Investoren goutierten vor allem die fortgesetzte Stabilisierung bei den Ölpreisen nach der Rekordtalfahrt zum Wochenauftakt.Enttäuschend schwach ausgefallene Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks wurden im Zuge einer höheren Risikoneigung der Anleger etwas in den Hintergrund gedrängt. Wegen der Corona-Pandemie haben etwa in den USA innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Zudem gab es schwache Daten aus Deutschland und Frankreich. Die Corona-Pandemie bringt auch Österreich einen historischen Einbruch der Wirtschaft.In Wien standen auf Unternehmensebene vor allem Immobilienaktien im Fokus. Die Titel der Immofinanz sprangen um mehr als elf Prozent hoch. Das Immobilienunternehmen hatte bekannt gegeben, dass der österreichische Investor und s-Immo-Kernaktionär Ronny Pecik die Führung der Immofinanz ab dem 4. Mai für drei Jahre übernimmt. Die s-Immo-Aktien stiegen um fast fünf Prozent. Die Papiere des Branchenkollegen CA Immo sanken hingegen um 0,5 Prozent.Unter den Schwergewichten kletterten Erste Group um 6,4 Prozent hoch. Beim Branchenkollegen Bawag gab es einen noch deutlicheren Zuwachs von 7,1 Prozent. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 2,1 Prozent. Gesucht zeigten sich auch die Versorger EVN (plus 6,8 Prozent) und Verbund (plus 3,9 Prozent).Die Porr-Aktie gab um 1,3 Prozent ab. Der Baukonzern lässt angesichts der Corona-Pandemie seine Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr entfallen. Dies stelle aber keine Abkehr von der kontinuierlichen Dividendenpolitik dar, bei der im Regelfall eine Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent angestrebt wird, sondern trage der "historisch einmaligen Ausnahmesituation" der Covid-19-Pandemie Rechnung, hieß es von Unternehmensseite.Strabag schlossen mit einem leichten Kursrückgang von 0,4 Prozent. Der Bauriese stutzt die Gewinnausschüttung für 2019 um die Hälfte zurück. Die Dividende soll von 1,80 Euro auf 90 Cent je Aktie reduziert werden.Vienna Insurance Group (VIG) verbilligten sich um 1,2 Prozent. Der Versicherungskonzern hat auf die erhöhten Unsicherheiten im Kapitalmarktumfeld und in der operativen Geschäftsentwicklung im Zuge der Corona-Krise hingewiesen. Die VIG erwartet "dämpfende Auswirkungen" auf ihr Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020.Semperit-Anteilsscheine kletterten um 3,8 Prozent hoch. Der Gummiverarbeiter legt den Verkauf seiner Medizin-Sparte auf Eis. Das berichtet die "Presse" in ihrer Donnerstagausgabe. Semperit stellt Schutzhandschuhe für Untersuchungen und Operationen her.AMAG legten um 2,7 Prozent auf 26,70 Euro zu. Die Analysten der Baader-Bank haben ihr Anlagevotum "Add" für die Titel des Aluminium-Konzerns bestätigt. Auch das Kursziel für die Aktien wurde unverändert bei 35,0 Euro belassen./ste/rai/APA/jha