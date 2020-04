MOLOGEN AG: Widerruf der Zulassung zum Prime StandardDGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Strategische Unternehmensentscheidung MOLOGEN AG: Widerruf der Zulassung zum Prime Standard23.04.2020 / 18:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mologen AG / Insolvenz / Widerruf Zulassung Prime StandardWKN: A2LQ90 I ISIN: DE000A2LQ900Widerruf der Zulassung zum Prime StandardBerlin, 23.04.2020 - Die Mologen AG in Insolvenz (WKN A2LQ90) hat heute aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft beschlossen, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit erweiterten Zulassungspflichten (Prime Standard) zu beantragen. Der Widerruf lässt die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) im Übrigen unberührt.Ansprechpartner: Christian Köhler-Ma Insolvenzverwalter der Mologen AG 030 / 700 171 500 info@gtrestructuring.com23.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MOLOGEN AG Königin-Luise-Str. 27 14195 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 841788-0 Fax: 030 / 841788-50 E-Mail: presse@mologen.com Internet: www.mologen.com ISIN: DE000A2LQ900 WKN: A2LQ90 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1028801Ende der Mitteilung DGAP News-Service1028801 23.04.2020 CET/CEST