China will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters in seiner Pilot-Freihandelszone (Free Trade Zone = FTZ) in Caofeidian in der nordostchinesischen Provinz Hebei ein Warenhandelszentrum aufbauen.Damit wird die hohe Bedeutung des internationalen Rohstoffmarktes für China deutlich. Damit sollen vor allem die ausländischen Direktinvestitionen in dieser Region attraktiver werden, erklärte die Lokalregierung am vergangenen Montag.Caofeidian ist ein Stadtbezirk der nordchinesischen Stadt Tangshan in der Provinz Hebei, einem Zentrum der chinesischen Stahlindustrie. Caofeidian besitzt eine Fläche von 1943,72 km². Der Stadtbezirk liegt direkt am Golf von Bohai und hat eine Küstenlänge von rund 80 km. Er verfügt über wichtige Überseehafen-Anlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...