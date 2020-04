NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen von 2600 auf 2900 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Online-Händler werde bei Umsatz und Profitabilität die Markterwartungen deutlich übertreffen, prognostizierte Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Markt unterschätze man nach wie vor den langfristigen Wert der Handelsplattform./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

