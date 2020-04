Pflanzenbasierter Inhaltsstoff verbessert Süße und balanciert Geschmacksprofil aus

CHICAGO, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende innovative Hersteller von geschmacklich erstklassigen Steviainhaltsstoffen für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie gibt bekannt, dass er seine proprietäre Steviaaromalösung NSF-02 jetzt im Direktverkauf anbietet. Die wichtige PureCircle-Lösung wurde bisher von einem Drittanbieter als strategische Option innerhalb des wachsenden Portfolios von PureCircle an natürlichen Aromen vertrieben. Jetzt kann PureCircle den Inhaltstoff für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sowie Aromastoffanbieter im Direktverkauf anbieten. Die patentierte Stevialösung NSF-02 ist das geistige Eigentum von PureCircle und Teil des starken Portfolios an Inhaltsstoffen auf Steviablattbasis des Unternehmens, das Süßstoffe, Aromamodifikatoren und funktionale Inhaltsstoffe umfasst.



Das Steviaaroma NSF-02 ist eine einzigartige Lösung. Es erfreut sich hoher Beliebtheit und wird weithin eingesetzt, da es die Süßungsqualität verbessert, das allgemeine Geschmacksprofil ausbalanciert und gleichzeitig den eventuellen Bei- und Nachgeschmack minimiert. Die NSF-02-Lösung wird aus dem Steviablatt hergestellt und gilt damit als natürlicher Aromastoff. Sie sorgt für eine optimierte Süße und ausgewogene Geschmacksprofile. Unternehmen können das Steviaaroma NSF-02 jetzt direkt von PureCircle beziehen und mit Unterstützung von PureCircle eruieren, wie sie den Inhaltsstoff am besten als Teil ihrer Aromasysteme einsetzen. Dabei können Kunden, die die NSF-02-Stevialösung verwenden, auf das branchenführende Formulierungs-Know-how und den technischen Support von PureCircle zurückgreifen, der die Integration von Inhaltsstoffen auf Steviabasis in Aromasysteme sowie optimierte Süßstoff- und Aromalösungen für eine breite Palette von Konsumgütern umfasst.

Verbraucher achten zunehmend auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden sowie auf die Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln und Getränken, die sie konsumieren. Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Getränke reagieren darauf. Natürliche Inhaltsstoffe werden zunehmend beliebter. Das Aromaportfolio von PureCircle - einschließlich NSF-02 - ist die perfekte Lösung für diese Anforderungen.

Laut der "2018 Global Premiumization Study" von Nielsen legen Verbraucher beim Kauf von Produkten einen zunehmend größeren Wert auf hohe Sicherheitsstandards und Premiumqualität, insbesondere bei Reinigungsprodukten, Antiseptika und Lebensmitteln. Nielsen stellte fest, dass 41 % der Verbraucher bereit wären, für rein natürliche Inhaltsstoffe mehr zu bezahlen, und 49 % würden für Produkte mit hohen Sicherheitsstandards mehr bezahlen.

PureCircle, das Unternehmen für Steviaprodukte, bietet seinen Kunden mit einer vollständig integrierten, sicheren und transparenten Lieferkette die Sicherheit, die sie brauchen: Inhaltsstoffe, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Das NSF-02-Steviaaroma von PureCircle ist das einzige kommerziell erhältliche GSG-Aroma (glykosyliertes Steviol-Glycosid), das von der FDA geprüft wurde - damit bietet es Kunden überragende Sicherheit. Aromainhaltsstoffe unterliegen hohen Prüfstandards durch die FDA und andere Behörden für Lebensmittelsicherheit wie die EFSA. Mit Zertifizierungen als nicht gentechnisch verändertes und koscheres Produkt ist das NSF-02-Steviaaroma zudem eine der wenigen Aromalösungen auf Steviabasis, die gemäß dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) als "organisch konform" für den Einsatz in Bio-Lebensmittelprodukten bzw. in der EU als "organisch geeignet" gelten. PureCircle ist der einzige autorisierte Anbieter von GSG-Aromastoffen wie dem NSF-02-Aroma und gewährleistet als einziger Anbieter die vollständige Einhaltung der Vorgaben der Aufsichtsbehörden für Lebensmittelsicherheit für die Verwendung von GSG als Aromalösung.

Stephane Ducroux, Deputy CEO von PureCircle, zum Direktverkauf von NSF-02 durch PureCircle:

"Die NSF-02-Stevialösung ist ein Flaggschiffprodukt unseres Aromaportfolios. Wir freuen uns, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie jetzt direkt mit diesem wichtigen Inhaltsstoff beliefern zu können. Es kann als eigenständige Zutat oder als Teil von Aromasystemen und Lösungen mit mehreren Inhaltsstoffen verwendet werden, um die beste Kombination aus Geschmack, Kosteneffizienz und Compliance zu bieten. Unser Expertenteam ist bestens aufgestellt, um Kunden dabei zu unterstützen, die Synergien zwischen Geschmacksmodifizierern und natürlichen Steviablattsüßstoffen zu nutzen. Unser Ziel ist es, Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Aromastoffe mit den besten Inhaltsstoffen auf Steviablattbasis zu versorgen - heute und auch in Zukunft."

Das geistige Eigentum für die Verwendung von glykosylierten Steviol-Glykosiden als Geschmacksmodifizierer und insbesondere für das NSF-02-Aroma liegt bei PureCircle. PureCircle zeichnet sich durch eine hohe Innovationskraft aus und verfügt inzwischen weltweit über 214 Patente in Zusammenhang mit Stevia. Am Anfang aller Inhaltsstoffe von PureCircle steht die Steviapflanze. Das Unternehmen investiert weiterhin in innovative Lösungen und setzt bei der Entwicklung neuer Inhaltsstofflösungen konsequent auf die Steviapflanze.

Anfragen:

Alina Slotnik, Vice President of Marketing

E-Mail: alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow, Global Communications Manager

E-Mail: Jackson.Pillow@purecircle.com Telefon: +1 630 256 8394

Informationen zu PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das moderne Forschung und Entwicklung mit einer vollständigen vertikalen Integration von der Farm bis zu den hochwertigen, innovativen und köstlichen Steviasüßstoffen verbindet.

Das Unternehmen arbeitet mit Farmern zusammen, die die Steviapflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die ihre kalorienarmen und -freien Rezepturen mit einem pflanzlichen Süßstoff verbessern möchten.

PureCircle wird weiterhin: führend bei Forschung, Entwicklung und Innovation sein; ein wachsendes Angebot an verschiedenen Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden herstellen; Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein.

Die Geschmacksverstärker auf Steviabasis von PureCircle entwickeln in Kombination mit Süßungsmitteln einen Synergieeffekt und verbessern das Geschmackserlebnis, die Textur im Mund und das Kalorienprofil. Zusätzlich wird die Kosteneffizienz von Getränke- und Lebensmittelprodukten erhöht.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen besitzt über 214 Stevia-Patente und hat mehr als 300 neue Patente angemeldet.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die globale Firmenzentrale befindet sich in Chicago, Illinois.

Um der wachsenden Nachfrage nach Steviasüßstoffen gerecht zu werden, kann PureCircle seine Lieferkapazitäten schnell hochskalieren. Im März 2017 wurde die Erweiterung der malaysischen Steviaextraktionsanlage abgeschlossen. Dadurch stehen mehr Kapazitäten für die schnelle Lieferung der neueren, besonders leckeren Steviasüßstoffe zur Verfügung, sodass PureCircle seinen Kunden ein noch besseres Produkt liefern kann.

Die Aktien von PureCircle sind am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.purecircle.com (http://www.purecircle.com).

Informationen zu Stevia

Angesichts der zunehmenden globalen Bedenken hinsichtlich Adipositas und Diabetes arbeiten Getränke- und Lebensmittelunternehmen verantwortungsbewusst daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren. Damit reagieren sie sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf Gesundheits- und Wellnessexperten. Süßstoffe aus der Steviapflanze bieten zuckerähnlichen Geschmack und werden für diese Unternehmen eine immer wichtigere Zutat.

Wie Zucker werden auch Steviasüßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Im Gegensatz zu Zucker lassen sich mit Stevia jedoch kalorienarme und kalorienfreie Getränke- und Lebensmittelrezepturen herstellen.

Steviablattextrakt ist ein kalorienfreier, hochintensiver Süßstoff auf Naturbasis, der weltweit von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen als köstliche kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine von Natur aus süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist. Heute wird sie weltweit, insbesondere in Kenia, China und den USA angebaut.

Die süßen Teile des Steviablattes sind bis zu 350 Mal süßer als Zucker: Stevias intensive Süße bedeutet, dass viel weniger Wasser und Anbaufläche als für die Zuckerherstellung benötigt werden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Moleküle des Steviablattes dank des kommerziellen Extraktions- und Reinigungsprozess im getrockneten Steviablatt sowie im Endprodukt des Steviablattextrakts unverändert vorhanden sind. Alle wichtigen globalen Regulierungsbehörden aus 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinen Steviablattextrakten in Lebensmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen zur Stevia-Forschung finden Sie unter https://www.purecirclesteviainstitute.com/ (https://www.purecirclesteviainstitute.com/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie hier: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc5a67f-66e4-41fb-a6d0-5aefe52b8799/de