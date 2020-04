BERLIN (Dow Jones)--Die ersten europäischen Hilfen in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Linderung der Corona-Folgen sollen am 1. Juni anlaufen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin im Anschluss an die Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs. Das zuvor von den EU-Finanzministern geschnürte Paket enthält vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, ein Programm der Europäischen Investitionsbank EIB sowie das von der Kommission vorgeschlagene Kurzarbeitergeld im Rahmen des europäischen Programms "Sure".

April 23, 2020 13:35 ET (17:35 GMT)

