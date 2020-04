Netflix (WKN: 552484) fügt per gestriger Ankündigung eine weitere Milliarde auf der Kreditseite seiner Bilanz hinzu. Die Aktie hindert das nicht am Steigen, sie rückt heute um +2,55% nach oben auf 432,17 USD. Der Markt traf mit seinen gesteigerten Erwartungen im Vorfeld der Q1-Zahlenbekanntgabe am Dienstag nachbörslich genau ins Blaue. So konnte der US-Streaminganbieter eine wahren Anmeldungsboom verzeichnen. 15,7 Millionen Menschen haben sich in den ersten drei Monaten 2020 ein Netflix-Abo geholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...