(shareribs.com) Toronto 23.04.2020 - Der Absatz von Cannabis in Kanada ist im Februar leicht gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Annualisiert könnte ein Niveau von 1,9 Mrd. CAD erreicht werden. In den USA könnten Staatssubventionen auch den Cannabissektor erreichen. Statistics Canada gab in dieser Woche bekannt, dass der Absatz von Cannabis im Februar bei 149,9 Mio. CAD gelegen habe. Damit hat ...

